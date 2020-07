Terelu Campos y Lydia Lozano hacen las paces y acaban emocionadas: "Son muchos años"

“Cuántas veces te he dicho: ‘Lili, no entres”, le intentaba explicar Terelu a su compañera, explicando que lo que pretendía era que Lydia no entrase al trapo. Mientras hablaban, Jorge Javier Vázquez se percató de que Lydia estaba emocionada e intentó sonsacarla la razón. La hija de María Teresa se lo explicó: “Porque son muchos años. Hemos vivido muchas cosas bonitas y difíciles y momentos míos complicados. Yo no conozco a Lydia solo de ‘Sálvame’, profesionalmente la conozco desde hace mucho tiempo”.