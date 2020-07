La tensión estalla entre Lydia Lozano y Terelu Campos: “No ha venido de buen rollo”

La cena organizada por Terelu Campos y Víctor Sandoval tuvo un momento de mucha tensión protagonizado por la chef de la noche y Lydia Lozano. Todo empezó cuando los comensales estaban tomando el segundo plato, las albóndigas de rape, y Kiko Hernández destapó un comentario que se había escuchado por lo bajo. El colaborador contó que le ha dicho a Terelu que no podía ir cogiendo el pan de todos aunque tuviera hambre “por el tema del COVID” y “ dice Lydia que le ha dicho ‘como lo tenga la subnormal esta… ”. Terelu aseguró que en ningún momento había querido ofender a su compañera y añadió la frase que ha provocado que la comensal acabase estallando: “Llora, Lydia, que es lo que quieren ellos, así que no lo hagas ”.

Mientras Lydia hablaba en el baño, Terelu estaba pendiente desde las cocinas de todo lo que se decía sobre ella. Mientras su compañera se quejaba, la Campos decía: “Numerito… ofú”. Esto acabó haciendo a Lydia estallar del todo: “¿Esta se cree que estoy haciendo un numerito? No ha venido de buen rollo, ha venido a trabajar”. La colaboradora se sinceró sobre lo que pensaba que iba a ocurrir esta noche, pero que al final ha sido totalmente distinto: “Pensé que la gente iba a conocerla como si estuviéramos en nuestra casa. El otro día la cena me gustó mucho y se me olvidó que estábamos en la tele. Terelu es muy buena anfitriona, pensé que iba a venir con ese rollo”.