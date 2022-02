La propia protagonista, este fin de semana, ha sido la que desmentía todas estas informaciones en 'Viva la vida': "No sé de dónde se lo sacan, no discutimos por ningunos muebles". Afirmando, además cómo ha sido la reacción de ambos al enterarse de la noticia y dando nuevos datos de la próxima mudanza que tiene en mente con el que es su pareja.

Alejandra no ha sido la única en pronunciarse sobre este tema y ha sido la propia Terelu Campos la que no ha querido darle más importancia a todo esto: "Yo creo que no hay más, se llevan muy bien, hacen muchas cosas juntos". La presentadora de 'Sálvame Lemon Tea', también ha confirmado que la pareja se muda un "poco más lejos" de su casa de lo que viven ahora y sobre su relación: "Se llevan muy bien, Carlos es una bellísima persona". Y ha dado más detalles de la familia y el trabajo de la pareja de su hija, no te lo pierdas.