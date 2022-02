Alejandra Rubio responde en 'Viva la vida' tras los rumores de crisis con su novio

Esta misma mañana 'Socialité' daba una noticia que sorprendía a muchos. Lo que parecía una relación idílica, la de Alejandra Rubio y su novio Carlos, no sería tan perfecta como los jóvenes pretenden hacernos creer. Un confidente llamaba al programa de María Patiño para contar que había sido testigo de una cruda bronca entre Alejandra y su chico en una tienda de muebles.

Según el testigo, Alejandra Rubio discutió con su chico porque el joven no se estaba implicando en absoluto en la elección de los muebles que usarán para la nueva casa que compartirán. Al parecer, Carlos no estaba muy por la labor de ayudar a su chica con la elección de los artículos, algo que habría hecho estallar a Alejandra a ojos de todos.

Esta tarde, Alejandra Rubio se ha pronunciado sobre la supuesta discusión: "Todo esto me hace mucha gracia porque no sé de dónde se lo sacan, no discutimos por ningunos muebles porque ya los teníamos elegidos, simplemente fuimos a encargarlos".