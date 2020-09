Antonio David estalla contra 'Las Campos': "Terelu y Carmen se avergüenzan de su hermano secreto"

Rocío Flores

Rocío Carrasco

Una de las cosas que no comprende Antonio David es la actitud que está teniendo Rocío Carrasco con su hija: "Hizo cosas reprochables cuando era joven y su madre siempre la defendió públicamente". Ahora, parece que ella no está dispuesta a hacer lo mismo con su pequeña: "No entiendo por qué ella no ha adoptado con su hija ese papel de defensa".