Terelu deja las cosas claras a Makoke tras su discusión: "Nadie me dice lo que tengo que decir"

En 'Sálvame Lemon Tea', María Patiño y Terelu han recapitulado todo lo que ocurrió el sábado. Tras emitirse el vídeo que recordaba toda su discusión, Terelu ha tomado la palabra: "Todo esto tiene un punto tan infantil... Que si no la he invitado a mi cumpleaños, que si no me importan sus vacaciones... Pero cómo me van a importar tus vacaciones, a mí me tiene que importar cuando alguien tiene un problema", decía.