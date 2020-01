Jesús Manuel Ruiz desvela el contenido del whatsapp con el que Edmundo Arrocet rompió con Teresa Campos: "En esencia, le dijo que es un pájaro libre"

Edmundo Arrocet y Teresa Campos ya no están juntos. La pareja se ha separado y se dice que fue él quien tomó la decisión y que se la comunicó a la presentadora vía whatsapp. Pero ¿Qué decía en ese mensaje?

Jesús Manuel Ruiz ha tenido acceso al contenido del whatsapp y, sin decirnos si ha podido leerlo él mismo o no, nos ha transmitido su contenido: "En esencia, dice 'soy un pájaro libre, me resulta muy difícil estar encorsetado y no puedo continuar".