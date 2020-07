Israel Lancho defiende a Padilla por la pelea ilegal de gallos: “No son a muerte, lo que no quita que el gallo se muera de un infarto”

Lancho afirma que se está “manipulando la verdad” con todo lo expuesto en ‘Sálvame’ y cree que hay dos conceptos clave que no son lo mismo: “Hay que diferenciar una riña de una pelea, las riñas son para la selección del gallo y no están prohibidas”. Insiste en que las imágenes que se han visto en el programa no se corresponden con una pelea: “Que la riña sea ilegal es completamente incierto”. Cuando los colaboradores le preguntaron si esos actos pueden acabar en la muerte de uno de los animales, Lancho ha contestado que “no son a muerte, lo que no quita que el gallo se muera de un infarto”.