Víctor Sandoval abre su corazón y cuenta por qué ya no puede más: “Quién me iba a decir que me iba a quedar sin padres en tres meses”

Todo empezó con una broma de Kiko Hernández, que le dijo a Víctor Sandoval que Chelo estaba mosqueada porque no quería que le quitara el puesto de ser la que menos hablaba en el programa. Ahí fue cuando el colaborador estalló y contó lo mal que lo está pasando desde que participó en ‘La última cena’ , en la que se sintió ninguneado porque todo el mundo estaba pendiente de su compañera, Terelu Campos, y nadie de él. “En ‘La última cena’ me sentí como una mier**”, comenzó.

Kiko Hernández percibió que había algo más detrás de ese enfado y le pidió a Víctor que le acompañara a un lugar más apartado, para que pudiera abrir su corazón. “Me veo ninguneado, no invisible. Que se te desprecie, que se te humille...”, explicó. Ya derrumbado, el colaborador contó a todos lo que sentía de verdad. En los últimos meses ha vivido momentos muy duros, que todavía le pesan: “ Cambio de casa, vengo aquí y se me mueren los padres . Estoy tomando pastillas para relajarme. Caigo en una tristeza que no es normal”.

La principal razón de la tristeza de Sandoval es que sus padres fallecieron hace poco y todavía tiene que hacer trámites que le recuerdan el dolor continuamente, como ir a recoger la herencia. Por eso no lo supera: “Quién me dice que me iba a quedar sin padres en tres meses”. Además, relató que a veces se siente solo en casa y que no va a trabajar tanto como le gustaría como para poder desconectar.