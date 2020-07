Morante de la Puebla, Padilla y López Simón podrían estar implicados en un delito de maltrato animal: las peleas de gallos

'Sálvame' lleva un mes trabajando en una dura investigación para destapar uno de los escándalos más impactantes que ha descubierto el programa en sus once años de emisión. Una llamada anónima informó de que tres importantes figuras del toreo español podrían estar implicadas en un delito de maltrato animal. Se trata de Juán José Padilla, Morante de la Puebla y Alberto López Simón .

El testigo cuenta con detalle cómo se encontró a los matadores en la pelea. "Fue un domingo en San Lucar de Barrameda, fue durante el confinamiento, todo el mundo sin mascarillas. Me sorprendió que se dejaran ver un espectáculo como este. No me lo esperaba. El evento dura unas cuatro o cinco horas. Hay unas cien peleas y terminan cuando uno de los gallos muere", cuenta. "En una de las fotos se ve a Padilla colocando a un gallo en el centro de la pista".