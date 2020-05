Víctor Sandoval, desolado tras la muerte de su madre: “Qué dolor tan grande”

Víctor Sandoval acaba de perder a su madre que superó la infección por coronavirus, pero sus efectos fueron demasiados para una mujer de su edad. El colaborador ha regresado a ‘Sálvame’ desolado y nos cuenta que nunca se había sentido igual: “¡Qué dolor tan grande! Ha luchado hasta el último momento, se ha aferrado para no irse”.

Se la llevaron a casa, pero necesitó cuidados paliativos y la trasladaron al Hospital San Rafael. Víctor se muestra agradecido aunque no con una médico cuya decisión no comparte: “Gracias por alargarle una agonía a mi madre una semana, no se lo voy a perdonar en la vida”.