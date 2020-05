Miguel Frigenti brota contra Rafa Mora: “Yo no escucho conversaciones ajenas para soltarlas y ponerme la medallita”

Miguel Frigenti se sintió “desprotegido” en ‘Sálvame’. Fue hace 24 horas, la polémica con Marta López le hacía sentirse engañado porque no se correspondía con lo que su amiga le ha contado hasta ahora. Se sentía mal y así se lo explicó a su hermano en un audio mientras iba al baño, con lo que no contaba es con que Rafa Mora estaba escuchando tras la puerta del baño y luego iba a contarlo en directo.

Su compañero le acusó de tener un doble discurso con su amiga, de criticarla por la espalda, Frigenti brotó y un día después acusa a su compañero: “El tono de Marta no me gustó, intenté defenderla y me veo con el culo al aire, la escribo y no me contesta, me empiezo a cabrear y entonces es cuando le mando el audio a mi hermano”.