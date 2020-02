Batalla de stories, acusaciones de montaje y debates feministas: los otros cara a cara de Ylenia en ‘Sálvame’

“Yo no quería renunciar a ser Paz Padilla y por esa tontería he sacrificado muchos momentos maravillosos de estar con mi hija y me arrepiento”, decía la presentadora e Ylenia no entendía su postura: “Dices ‘vosotras no lo hagáis pero yo estoy aquí, realizada”; “si no tienes hijos no puedes hablar de esto”, ha respondido Paz.