Ylenia estalla contra Mila Ximénez: “Qué falsa eres, tía”

Lydia Lozano criticaba el tono y la actitud que, a veces, algunos colaboradores de ‘¡Viva la vida!’ han tenido con José Antonio Avilés, actual concursante de ‘Supervivientes’. Ylenia es una de las colaboradoras, no le gustaba el tono de Lydia y se enfrentaba a ella en ‘Sálvame’: “¿Aquí no se ríen de ti todos los días? ¿Qué me estás contando?”, se quejaba Ylenia y Lydia prefería obviar el ataque: “Si dices que lo hacen conmigo, reconoces que lo habéis hecho con José Antonio”.