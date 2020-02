Tonteo en directo: Ylenia y Labrador se reencuentran por sorpresa en 'Sálvame'

De repente, Carlota Corredera se daba cuenta de que Labrador estaba fuera del plató de 'Sálvame', le pedía que pasara y la invitación ha supuesto un inesperado reencuentro con su ex, Ylenia. Protagonizaron una tórrida y breve relación pero se rompió.

Todo eran risitas incómodas y pocas palabras. Labrador e Ylenia estaban evidentemente nerviosos en este reencuentro y, de repente, se han dado cuenta de que no saben por qué no se hablan. “Fue un cúmulo de cosas”, decía él y ella dudaba porque hace “200 años” que ni se ven.

Le había saludado con un par de besos y estos, sumados a las risitas, hacían que en realización incorporaran unos corazones a la imagen. Ambos reconocen que el otro ha sido importante en sus vidas, sobre todo porque su relación supuso el inicio de su vida televisiva. Él no tiene novia, él no tiene novio… Así que Kiko Hernández ejercía de Cupido: “¿Por qué no os liáis?”