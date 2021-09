Belén Esteban intervenía en el directo de Instagram de su amiga

Ylenia, 24 horas después, se quejaba de que intentara "coaccionarla"

Ylenia Padilla asegura que ha desintonizado la cadena de su televisión

Ylenia Padilla ha protagonizado un duro directo en Instagram en el que se muestra sin filtros y en el que habla sin tapujos, cargando contra sus fans pero también contra ‘Sálvame’ en general y Belén Esteban en particular.

Así habla a sus seguidores, de manera ácida y sin filtros. Pero también carga contra el universo mediático en el que ha trabajado y contra ‘Sálvame’ en particular: “Lo he desintonizado de mi tele, lo veía porque trabajaba ahí pero no pierdo mi tiempo en ver esa basura. Me han llamado en agosto para subir la audiencia pero les he bloqueado”.

“No hay ceros en esa cadena para que yo vuelva”, advertía Ylenia cada vez más enfadada. Es más, decía que prefiere “callar” antes que hablar de Jorge Javier Vázquez. Mientras su amiga Belén Esteban se conectaba para decirle “hola mi amor” y comunicarle que iba a llamarle.

Sin embargo, 24 horas después, Belén no la había llamado e Ylenia se quejaba en directo diciendo: “Ayer se metió en el directo porque alguien de Telecinco se lo dijo, simplemente para coaccionarme lo que fuera a decir porque ni me ha llamado ni me ha escrito, hace mil años que no hablamos, que cojan el teléfono y llamen”.

La reacción de Belén Esteban

“Es verdad que hace mucho que no hablamos pero también llámame tú ¿No?”, se quejaba Belén Esteban en el plató de 'Sálvame' y añadía que ha estado "súper liada" con lo que no pudo quedar con su amiga cuando se lo propuso.