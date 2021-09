Ylenia asegura que ya no tiene ni sintonizado Telecinco en su televisión: “Lo veía porque trabajaba ahí pero no pierdo mi tiempo en ver esa basura”, decía de forma muy despectiva. Belén Esteban se dio cuenta de que su amiga estaba en directo e intervino para decirle “hola mi amor” y añadir que la llamaría al día siguiente.

Pero Belén no la llamó e Ylenia interpretó estos comentarios como un modo de evitar que hablara. Por eso, apenas 24 horas después repetía directo y decía esto: “Ayer se metió en el directo porque alguien de Telecinco se lo dijo. Simplemente fue para coaccionarme lo que fuera a decir porque ni me ha llamado ni me ha escrito, hace mil años que no hablamos, que cojan un teléfono y me llamen, no es tan difícil”, se quejaba.