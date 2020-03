Se anula el rodaje en el que participaba Yolanda Ramos en isla Mauricio y vuelven a España: “Estoy orgullosa de nuestro país”

Yolanda Ramos estaba en pleno rodaje en Islas Mauricio y se ha visto anulado por el coronavirus. Haciendo uso de su particular humor, la actriz nos decía en directo en ‘Sálvame’: “Digo encima me pagan pero se me ha acabado el chollo”.

Desde allí intentaban no ver las noticias por no preocuparse, pero el virus llegó también allí y se vieron obligados a anularlo. No ha salido desde que llegó y no pudo evitar venirse abajo viendo las noticias pero ahora se muestra optimista: “Estoy orgullosa de nuestro país”.