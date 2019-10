El zasca de Gema López a Chelo García-Cortés: “¿Ha estado tu amiga Isabel Pantoja tan preocupada como yo por ti?”

Aunque Chelo García-Cortés ha reconocido públicamente que todos sus compañeros se habían volcado con ella durante su baja y que en especial, había notado en el cariño de María Patiño y Gema López, no se iba a ir de rositas después de todo lo sucedido. Gema ha explicado que ella como compañera se tenía que preocupar por el estado de salud de Chelo, pero que como amiga no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle por su gran amiga Isabel. “¿Ha estado tu amiga Isabel Pantoja tan preocupada como yo durante su periodo de convalecencia?”, quería saber una irónica Gema antes de encontrarse con la respuesta que ella esperaba “No, te soy sincera, hemos intercambiado Whastapp y mensajes, pero no tanto como tú o como Lidia o Belén”.