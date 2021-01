La polémica entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos ha traído bastante cola. Después de que todo el clan Campos se pronunciase al respecto: Carmen con un particular silencio, Terelu justificando el enfado de su madre y Alejandra atacando a Gemio, Rosa Villacastín ha querido romper una lanza en favor de Isabel y no se ha cortado a la hora de dar un zasca a la nieta de Teresa:

“Con la experiencia de la nieta de Teresa, haciendo entrevistas, de toda la vida, entiendo que haga un análisis de la entrevista que le hizo Isabel Gemio a su abuela. Es una experta como todo el mundo sabe”. Jorge Javier, ante tal afirmación, le decía a la periodista que Terelu se podría enfadar por lo que acababa de decir, pero Rosa no le daba importancia: “A mí me da igual, yo no vivo de nadie”.