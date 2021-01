Isabel Gemio responde por primera vez a su polémica con María Teresa Campos: "Sus insultos no me duelen"

La amistad de más de 30 años entre María Teresa Campos e Isabel Gemio pasa por su peor momento. Tras la entrevista que Gemio le hizo a la periodista en su canal de Youtube (y en la que la Campos la llamó “cerda” y “mezquina” ) la polémica no ha hecho más que crecer. La madre de Terelu y Carmen Borrego arremetió en ‘Sálvame’ públicamente contra Gemio y afirmó que le dio mucha rabia que, nada más empezar la charla, se la hablara de su edad: “No sé qué de 80 años… Y digo: ¡Tócate las narices la tía! ¡Qué buen recibimiento la gili******! ”

La versión de Isabel Gemio

Gemio cuenta cómo se fraguó la entrevista: “El día que Teresa me entrevistó para su programa de Youtube se lo agradecí y la invité al mío, y ella aceptó”. Pero el día del encuentro las cosas se torcieron desde el principio. “Cuando vino me comentó que se había levantado pronto para ir al dentista. El encuentro duró más o menos dos horas porque había que prepararlo todo, pero eso no es culpa mía, sino del formato del programa”, explica Gemio.