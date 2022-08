El brutal enfado de Anabel Pantoja con una reportera de 'Deluxe': "Esto perjudica a su imagen"

Anabel se enfadaba muchísimo con la compañera e incluso llegaba a encararse con ella asegurándole que sentía miedo por la situación: "Estás ahí haciéndome preguntas y no es el lugar, hay más de 50.000 personas ahí dentro y me da miedo". La colaboradora argumentaba su reacción: "Yo no tengo la obligación de contestar a vuestras preguntas, así que dejadme tranquila que quiero estar con mi gente y disfrutar del concierto".