Lucía Dominguín, sobre los rumores que relacionan a Miguel Bosé con Toni Cantó: "Se atraen"

Durante mucho tiempo, en los círculos de la prensa del corazón se ha rumoreado sobre una posible relación sentimental del cantante Miguel Bosé con el actor, y ahora político, Toni Cantó . Pese a Cantó lo negaba en una entrevista para Uppers.es , lo cierto es que los rumores no cesaron.

Esta noche, Lucía Dominguín ha regresado al plató de 'Viernes deluxe' y, aunque no ha expresado textualmente que entre su hermano y el actor hubiese existido una relación como tal, sí que ha hablado de una evidente atracción : " Toní pasó una época viviendo en nuestra casa , era un chico guapísimo y encantador, entre él y Miguel hay atracción , los dos se atraen porque ambos tienen mucho coco , Toni es un tío inteligente".

Nuestro compañero paparazzi Antonio Montero ha compartido con los colaboradores y con Lucía una anécdota que no dejaría lugar a dudas: "Hace muchos años yo vi a Miguel Bosé y a Toni Cantó juntos, no grabé lo que ocurrió porque en aquella época no íbamos con cámaras de vídeo, pero era evidente que había algo entre ellos".