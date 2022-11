El tenso encuentro entre Raquel Mosquera y Jorge Javier Vázquez: "Estás mintiendo, qué juego sucio"

"Mi familia me ha dicho que me estoy metiendo en la boca del lobo", comenta Raquel nada más encontrarse con Jorge Javier Vázquez. Se enfrenta a su entrevista más dura y lo cierto es que ha habido muchas complicaciones hasta que se ha llegado a un acuerdo. Es aquí cuando se produce un tenso encuentro entre el presentador y la invitada, pues Raquel considera que a Rocío Carrasco "se le tiene muy protegida" y Jorge considera "no ha dejado trabajar al programa".