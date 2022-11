Raquel Mosquera se enfrenta a sus propias mentiras: los colaboradoras la destapan

Lamentó Rocío Carrasco en su docuserie que era una pena que a su padre le recuerden por cuatro reportajes que hizo con Raquel Mosquera y ella asegura que todos los que hicieron eran consentidos y de mutuo acuerdo. Pero Lydia Lozano tiene algo que decir al respecto: el reportaje fotográfico en el que pillaron a la pareja en las puertas de un centro de adopción en Brasil, no fue consentido. De hecho, Pedro "me confesó, llorando, que se arrepentía de haberlo hecho". "Viene a decir que no es verdad y que no sabía que ese sitio donde se hizo la portada era un sitio para adoptar niño", añade Lydia.

"No ha dicho la verdad", añade la abogada , que desgrana, paso a paso, todo este complejo asunto legal que trajo la herencia del boxeador y pone contra las cuerdas algunas de las afirmaciones que Raquel Mosquera ha ido desvelando en varios platós de televisión. Raquel Mosquera sostiene que Montse miente y que ella no tiene su dialéctica profesional para defenderse. Se viven varios e inevitables enfrentamientos .

Raquel Mosquera calificó a Antonio David Flores como "el verdadero quebradero de cabeza" de Pedro Carrasco, pero cuando él falleció, Raquel mostró una relación cercana con el exguardia civil. ¿Por qué se posiciona a favor de él si su marido no lo tragaba? Jorge le pregunta en varias ocasiones qué relación tiene con 'el ser', pero ella no responde y se va por las ramas: "Eres una lianta, no te conviene porque sabes que has metido la pata". "Nos hemos dado cuenta de cómo nos has engañado durante años y cómo nos has metido la bola", reflexiona el presentador.