La advertencia de Rocío Carrasco a Raquel Mosquera: "Si no me das los trofeos de mi padre, te los pediré judicialmente"

Raquel Mosquera ha anunciado que está dispuesta a regalar los trofeos de Pedro Carrasco a los nietos del boxeador

Rocío Carrasco ha advertido a la peluquera sobre los premios de su padre

"Te los he pedido delante de todos", asegura

Raquel Mosquera ha anunciado en 'El programa del verano' que está dispuesta a entregar los trofeos de Pedro Carrasco a los nietos del boxeador. Rocío Carrasco ha lanzado una seria advertencia a la peluquera desde el plató de 'En el nombre de Rocío':

"Raquel si estás mirando esto, te voy a decir algo. Ten mucho cuidado con lo que vayas a hacer a partir de hoy con los trofeos de mi padre. Ten mucho cuidado porque te los voy a pedir judicialmente, ya te los he pedido delante de todo el mundo. Ya no es tu palabra contar la mía, si no me los das te los pediré judicialmente", ha dicho muy seria la hija de 'La más grande' mirando a cámara.

Rocío responde a Raquel Mosquera

Además, la hija de Rocío Jurado ha aprovechado para responder a las palaras que la viuda de su padre le dedicó en redes sociales:

"Tonta y cortitas eres tú, además de un montón de cosas. Si tu has utilizado lo que yo he dicho de Alemania para asociarlo con algo tan horroroso y sumamente zafio como la prostitución, yo no conozco a ninguna niña ni de 3 ni de 6 años que ejerza la prostitución", ha dicho la hija de Pedro Carrasco mirando a cámara.