Una información bomba llega a 'Deluxe': "Jorge ha firmado su participación en un reality"

El polígrafo de Conchita ha desvelado las verdaderas intenciones de Alicia Peña , que no serían otras que las de conseguir fama y participar en la próxima edición de 'Supervivientes'. Pero Alicia no estaría sola. Hasta la redacción de 'Sábado deluxe' ha llegado una información bomba que defiende que el Guardia Civil habría firmado ya su participación en un nuevo reality .

Esta noche Rafa Mora ha recibido una información que asegura que no solo Alicia no estaba sufriendo un ataque de ansiedad, si no que el motivo de la llamada no era otro que el de ahuyentar a los reporteros gráficos porque... ¡se dirigían a grabar una exclusiva que verá la luz próximamente!