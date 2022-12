Alba Carrillo reconoce que ha mentido, pero ataca a Alicia, la mujer de Jorge: "No es ninguna víctima"

Jorge y su mujer se dedican a llamar a compañeros de televisión para pedirles que hablen mal de mí , eso es algo que tengo confirmadísimo. Alicia no es ninguna víctima , porque tú no puedes ir haciendo un comunicado defendiendo a tu familia y echarme a mí el muerto dejándome de fresca y de buscona ".

" ¿Yo enamorada de Jorge? Jamás, aunque yo sí que había pensado en más de una ocasión que esto al final iba a terminar pasando , Jorge y yo llevábamos meses tonteando y podía haber pasado en cualquier momento. Yo nunca pensé en que entre nosotros pudiera haber una relación seria, yo jamás tendría una relación seria con alguien que engaña a su mujer , yo no pretendía que dejara a su mujer por mí, yo esos regalos no los quiero ".

Alba ha reconocido sentirse profundamente decepcionada con Jorge, alguien a quien considera egoísta y falso que no solo ha mentido a su mujer, si no que se ha aprovechado de sus buenas intenciones. Alba no cree que la relación que mantenía con Jorge regrese, y es que la modelo defiende que no sabe quién es realmente su compañero: