En un momento de la entrevista, Susi Caramelo se hacía eco del complejo que Jorge Javier confesaba tener en su libro, un complejo relacionado con el tamaño de su pene . Y es que al parecer, el presentador no se sentía del todo a gusto con esa parte de su cuerpo:

"Ya le he puesto solución, me han inyectado ácido hialurónico en el glande y me ha quedado precioso, como muy juvenil, es que con los años todo se resiente".