Al volver en sí, Jorge Javier decidió entrar de nuevo en la discoteca: "Yo pensaba que era un mareo porque estaba borracho, no pensé que me estuviera dando un ictus". Y es que Jorge Javier esa noche, pese a que sufrió un ictus, se lo pasó muy, pero que muy bien: "No solo entré a la discoteca de nuevo, si no que esa noche ligué".