El programa emite un vídeo en el que su hermana, María Jesús, confirma que no tiene relación alguna con Raquel y es entonces cuando a Mosquera no le queda más remedio que admitir que es así. ¿Los motivos ? Intenta no dar muchos detalles , pero lo cierto es que ha contestado, a su manera, a todas las preguntas que le plantean.

María Patiño hace alusión a un problema económico, pero Raquel no quiere entrar en este tema, aunque se empeña en negarlo. Al parecer, el problema no lo tiene nuestra invitada, sino que sería María Jesús quien habría decidido no tener relación no solo con Mosquera, sino también con otros miembros de su familia.