"Has dicho que no estuve divertida ni cariñosa. No estuviste cariñoso ni respetuoso tú conmigo. Me han dicho que por qué vuelvo aquí, que si no tengo dignidad, pero no tengo miedo a nada ni a nadie", han sido parte de sus palabras. Frente a esto, Jorge Javier ha preferido morderse la lengua: "Voy a obviar que me hayas calificado de la manera que lo has hecho".