Junco llama y se enfrenta a Luis 'Pinocho': "Está mintiendo".

La viuda de Bernardo Pantoja aclara las informaciones de su supuesto hijo".

El polígrafo revela que Pinocho tonteó con Anabel Pantoja cuando ya sabía que podía ser su hermana.

El polígrafo del ‘Deluxe’ a ‘Pinocho’ va a traer mucha cola y ya, durante la noche del viernes, se produjeron las primeras reacciones al respecto. Junco intervino en directo a través de una llamada telefónica a José Antonio León para matizar algunas de las informaciones que estaba dando el supuesto hijo de Bernardo Pantoja.

Junco quiere aclarar que ella no ha invitado muchas veces al hospital a Luis, tal y como él revela, sino que “fueron dos veces a mi casa, que subió con su amigo, pero al hospital yo no le he invitado nada… porque no quería. Está mintiendo. Por favor, Luis, yo contigo… te quiero, pero no mientas por favor”.

Junco niega que Bernardo Pantoja le dijera que Luis era su hijo

Tras esto, Jorge Javier Vázquez aprovecha para preguntarle a Junco si es cierto que el hermano de Isabel Pantoja le dijo a Luis que era su hijo, a lo que ella responde: “Nunca. Él, a mí, nunca me ha dicho eso”. ¿Miente también en esto nuestro invitado? “No lo sé, no he visto lo que ha dicho anteriormente, no estaba viendo la tele”.

Además, Junco revela que la madre de Pinocho negaba que Bernardo fuera su padre: “Hace un año y medio, el padre de Pinocho apareció diciendo no sé qué, eso me dijo la madre”. “Siempre me manda mensajes diciendo ‘te quiero’, que si necesito algo y le tengo cariño, pero mentir… no me gusta”.

Pinocho responde a Junco