El polígrafo revela que Pinocho tonteó con Anabel Pantoja cuando ya sabía que podía ser su hermana: "Es muy guapa"

¿Cómo es su la relación real con la viuda del padre de Anabel? ¿Por qué no ha demandado legalmente a Anabel? ¿Por qué no tomó una muestra de ADN a su supuesto padre en vida si apoyaba que luchara por el apellido Pantoja? Puede que Pinocho intente engañar a la audiencia y a su presunta hermana, pero a quien no puede engañar es a la máquina de Conchita.