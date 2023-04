Yulen cuenta todos los detalles del día de su ruptura con Anabel: "Fue muy duro" 

María Patiño ha querido saber cómo fue el día de la ruptura entre ambos: ‘’Fue muy duro, ella llega de la gira, es verdad que todos esos tres meses que pasaron estábamos más distanciados los dos, no era nada premeditado no estaba pensado (…) Fuimos a comer a un restaurante y ella me nota frio, me nota distante y era la realidad’’.