A continuación, Carmen Borrego explicaba que había decidido contarlo porque "ha habido prensa y no quiero que el miércoles salga en portada y que alguien piense que yo he podido dar la exclusiva ", argumentaba. "Ni lo vendo ni lo venderé", añadía. Para Carmen era importante dejar claro este punto ya que una de las cosas que presuntamente había enfriado la relación con su hijo y con su nuera eran las portadas de Carmen Borrego.

Pero al parecer la reconciliación se habría producido. "Estoy emocionada. Estoy encantada con mi hijo y con mi nuera. Siempre he tenido la esperanza y así ha sido", revelaba. Carmen Borrego hasta ahora no había visto a su nieto, lo que había supuesto una gran polémica. Sin embargo, su felicidad tapa ahora todo lo que ha pasado: "He pasado los tres peores días de mi vida. No me quiero emocionar pero ha valido la pena. Yo soy muy feliz, quiero que ellos sean felices. Es un bebé precioso", declaraba.