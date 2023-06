Exclusiva | Las primeras imágenes del hijo y la nuera de Carmen Borrego paseando con su bebé

Nada más ver las imágenes, Carmen Borrego ha querido mandar un mensaje: ‘’Tengo que decir que me emociono al ver las imágenes y sobre todo me emociono como madre y como abuela. No quiero ser vanidosa, pero creo que he sido una buena madre, no me gusta que nadie juzgue a ninguna madre. Hay gente que me juzga sin conocerme, sin saber lo que yo he sido como madre, eso es una cosa que me duele enormemente’’.