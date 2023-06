Belén Esteban recuerda su pasado con las adicciones: "Jorge Javier me decía 'o dejas las drogas o te mueres"

El último 'polideluxe' a Belén Esteban: todas sus confesiones

Belén Esteban recuerda sus problemas con las adicciones

Sigue aquí en directo el último 'poli' a Belén Esteban

Belén Esteban se somete a su último polígrafo en 'Viernes Deluxe' tras haberse enfrentado a la máquina de Conchita hasta en once ocasiones y ser entrevistada hasta cincuenta y cuatro veces. Catorce años dando 'belenazos', la Princesa del pueblo hace balance de todos estos años de programa, pero, ¿hay algo que se ha guardado o no se ha atrevido a contar? Lo cierto es que la Esteban siempre nos sorprende.

Belén Esteban habla de sus pasado con las drogas

Belén Esteban no se arrepiente de haber hablado de sus rupturas sentimentales. De hecho, apostilla, "y menos del primero". Así lo asegura también el polígrafo. "Yo he hablado de mi vida, me puedo arrepentir de algunas cosas por algunas personas que son mi vida y tienen la suerte de que no hablo porque son mi vida". Pero tampoco se arrepiente de haber hablado de sus adicciones del pasado, porque cree que ha podido ayudar a muchas personas que pasen por su misma situación.

Cuenta Belén que el día que lo contó, no estaba previsto que lo desvelara delante de toda España. Ella volvía a televisión después de estar meses retirada de los focos y, cuando vio a Raúl Prieto, se sintió tan en paz que lo decidió sobre la marcha: "Había una persona que era Raúl Prieto, y cuando yo me siento ese día y cuando le vi ahí, sin que nadie supiera dije el problema que había tenido. Me sentí orgullosa porque me sentí liberada".

Belén no se avergüenza, considera que es una mala etapa que pasó, pero se siente feliz de haberla superado. En esto, tuvieron que ver muchas personas que la ayudaron a salir del pozo de las drogas. "No podía más. Me miraba al espejo y decían 'quién soy'. Hay personas que me salvaron. Óscar, Raúl, Carlota, Jorge Javier... Jorge era muy duro. Me decía que me iba a morir. 'O dejas las drogas o te mueres', decía". No quiere señalar a nadie de sus errores, solo a ella misma.

¿Ha vuelto Belén Esteban a recaer en la enfermedad de las adicciones?

Belén Esteban se muestra tajante ante esta pregunta: "No me he vuelto a meter una raya de cocaína en mi vida. No lo haré nunca, ¿sabéis por qué? Porque yo encontré la felicidad cuando salí de las drogas", confiesa. Faltaba por ver qué tenía que decir Conchita ante esta afirmación y... Belén no miente, dice la verdad.

¿Qué colaborador tendrá problemas de encontrar trabajo fuera de 'Sálvame?

'Sálvame' se acaba y le preguntan a Belén "¿Crees que alguno de los colaboradores de 'Sálvame' van a tener problemas para encontrar trabajo en la televisión?" Ella responde que sí y matiza: "No quiero que se enfaden conmigo, pero creo que Miguel Frigenti lo va a tener complicado y Rafa Mora también. Espero que los llamen para Debates, un Supervivientes, un Gran Hermano, que me he enterado que vuelve, pero esa rutina de venir todos los días se va a romper y va a ser complicado porque no es fácil ubicarte en otro programa y empezar nuevamente".

Belén Esteban llama a su madre en directo

Antes de comentar con esta reveladora entrevista, Belén ha llamado a su madre en pleno directo. Carmen ha emocionado a su hija al agradecer todo lo que han hecho por la audiencia en estos 14 años de 'Sálvame'. Por su parte, Belén le ha dado las gracias por el gran apoyo que ha sido siempre para ella.

Otras preguntas del 'polideluxe' a Belén Esteban