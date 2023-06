Todos los detalles de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón: fecha, lugar y los invitados

Kiko Hernández se ha sentado en el plató de 'Viernes deluxe' decidido a despejar todas las dudas sobre su relación con Fran Antón. El colaborador de 'Sálvame' sabe que su historia de amor con el actor melillense levanta gran curiosidad y no se ha dejado nada en el tintero.

Kiko Hernández y Fran Antón se darán el 'Sí, quiero' el próximo 16 de septiembre en la ciudad de Melilla, concretamente en el salón dorado del ayuntamiento : "Quiero que sea allí porque me encanta, allí se hará la ceremonia, el convite se celebrará en el hotel Meliá Puerto , uno de los mejores de la ciudad".

Aunque Kiko Hernández no ha explicado cuáles de sus compañeros estarán invitados a la boda y cuáles no, sí que ha confesado que colaboradores como Belén Esteban están invitados: "No todos los que están sentados aquí esta noche están invitados, pero sí la gran mayoría". Con estas palabras, Kiko Hernández se refería a María Patiño, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Marta López y Chelo García Cortés.