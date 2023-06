Kiko Hernández habla como nunca antes sobre su historia de amor con Fran Antón: "Me lancé yo a besarle"

Kiko Hernández se sienta en 'Viernes deluxe' y cuenta todos los detalles de su historia de amor con el actor Fran Antón

Kiko Hernández se emociona al hablar de Fran: "Quiere a mis hijas como si fueran suyas, es el amor de mi vida"

Kiko Hernández sorprende al confesar dónde fue su primera cita con Fran Antón: "Todos nos miraban"

El día 13 de junio Kiko Hernández gritaba a los cuatro vientos su amor por Fran Antón en una declaración que le ha cambiado la vida. Después de meses negando su romance con el actor melillense, Kiko Hernández reconocía sin tapujos ni tabúes en el plató de 'Sálvame' que se sentía más enamorado que nunca del que sin duda es el hombre de su vida.

Ahora Kiko Hernández se sienta en el plató de 'Viernes deluxe' para contar de una vez por todos los detalles de la historia de amor que ha puesto a sus compañeros los pelos de punta. ¿Quién dio el primer paso? ¿Dónde fue su primer beso? ¿Cómo se llevan las familias? Kiko Hernández se abre en canal.

El colaborador ha empezado la entrevista nervioso reconociendo que no sabe cómo manejar "eso de hablar de su vida privada", pero lo cierto es que no se ha guardado nada y ha contado con todo lujo de detalles cómo se gestó la relación que le llevará al altar el próximo mes de septiembre.

Al principio Kiko no se sentía atraído por Fran

Pese a que Kiko nunca había hablado de su sexualidad, el colaborador ha reconocido que su entorno más cercano siempre ha conocido sus gustos, unos gustos de los que no ha hablado por simple privacidad:

"Mi entorno lo sabía desde el primer día, desde que empezamos, él tardó más en contárselo a su familia pero yo no, mis amigos y mi familia han sabido siempre quiénes eran mis parejas, otra cosa es que yo llegue a la tele y diga 'hola buenas tardes, soy Kiko Hernández y soy homosexual', pero llegó Fran Antón y me pillaron 80 veces y no tuve más remedio que contarlo, si no me hubiesen pillado seguramente no estaría aquí sentado contando esto. Nuestras citas eran muy divertidas porque eran como clandestinas, hasta que empezó a haber fotos nuestras por todos lados".

Una persona unió a Kiko y Fran sin saberlo

La historia de amor de Kiko Hernández y Fran Antón no empezó como un cuento de hadas, el colaborador ha reconocido que en un primer momento no sintió nada por Fran más allá de creer que era guapo:

"Fran llegó a mi vida un tiempo después de la muerte de Mila, él no estuvo en ese mal momento, pero después yo recordé (...) En un principio era un compañero normal, no sentí nada al verle, nos hicimos una sesión de fotos para promocionar una obra y después durante la pandemia cero contacto (...) Después de la pandemia yo llegué al teatro con botes de aceitunas al teatro y se las regalé al equipo, él las suyas se las regaló a su madre y me la puso al teléfono para que me dijera que le encantaban, esa fue la primera vez que hablé con mi suegra, con la madre del amor de mi vida".

Sin ellos saberlo, estaba a punto de comenzar una relación que basaría sus cimientos en el apoyo mutuo que se dieron cuando una persona en común "les hizo la vida imposible":

"Seguíamos siendo simplemente compañeros, pero una persona empezó a putearnos a los dos y comenzamos a hacernos amigos, cada día más, cada día una relación más íntima. En la obra nos dábamos un beso, pero el día que decidimos que dejábamos la obra porque lo estábamos pasando fatal nuestro beso, que normalmente duraba 30 segundos, duró dos minutos".

Kiko Hernández fue quien se lanzó

Nada más salir del teatro, Kiko Hernández supo que aquello era algo más que un simple rollo, y es que le bastaron un par de besos para saber que estaba ante el amor de su vida:

"Cuando salimos de allí nos agarramos la mano, nos cogimos un taxi y decidimos que queríamos estar juntos, yo fui el que dio el primer paso, le besé, él flipó (...) Desde ese momento surge la magia y comienza la historia de amor más bonita que he vivido yo en mi vida, al principio fuimos muy lento, nos veíamos con tranquilidad. Nuestra primera cita fue en el museo de cera, habíamos quedado para comer en un sitio que estaba al lado del museo, con todas las figuras mirándonos (...) Tengo clarísimo que Fran es el hombre de mi vida porque siento una gran admiración hacia él, hacia cómo cuida de su familia, de la mía, de su trabajo y especialmente cómo quiere y se lleva con mis dos hijas, porque las quiere como si fueran suyas".

El día en que casi acaba su relación

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas en la relación de Kiko Hernández y el actor melillense. El colaborador de 'Sálvame' ha reconocido que cuando su relación se hizo pública a punto estuvo de romperse: