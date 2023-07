Mercedes Milá, sin tapujos contra Bertín Osborne y su futura paternidad: "No te quejes de que sea un hijo no deseado"

Tras expresarse en sus redes, una parte de la sociedad le ha señalado por sus palabras, algo por lo que le ha preguntado María Patiño: "No sé vosotras lo que pensaréis, ni el público lo que pensará. Yo creo que Bertín ha tocado una parte de la sensibilidad de todas las mujeres . Ni de derechas, ni de izquierdas, ni mayores, ni jóvenes. De todas las mujeres. Lo tenemos a flor de piel , por eso a mi me salió ese borbotó, que me pueden criticar, lo admito todo. Si salimos por televisión es para que digan lo que les dé la gana", ha comenzado.

Y es que habido conocedores de Bertín que han justificado su reacción alegando, entre otras cosas, que "es muy bruto de primeras", algo que a Mercedes "le da igual": "Yo creo que lo que he hecho está bien hecho. Me he defendido de esa agresión, aunque yo no soy su novia. Me ha parecido que hablara así de un embarazo que él ha provocado... Que no se queje luego de que esa mujer se ha quedado embarazada y es un hijo no deseado".