Adara habla de los "insultos" que Hugo Sierra le profería pero aclara: "Nunca ha habido malos tratos"

Adara Molinero se ha sentado en ‘ Sábado Deluxe ’ dispuesta a contar toda la verdad sobre su relación con Hugo Sierra y ha tenido que aclarar unas polémicas declaraciones que su madre hizo en el plató de ‘Gran Hermano Vip 7’. Elena desveló que Adara la llamaba desde Mallorca contándole lo mal que lo estaba pasando con Hugo y la protagonista ha explicado las razones: “Yo la llamaba llorando desesperada, tenía que coger la puerta e irme yo sola porque no tenía a nadie y me desahogaba con ella por teléfono para tranquilizarme”.

Gema López ha querido saber qué “tipo de cosas” pasaban con Hugo para que ella estuviera así de mal y Adara ha respondido que “cosas feas”: “ Quiero dejar muy claro que no ha habido malos tratos ni nada de eso ”, ha asegurado tajantemente en su entrevista.

Adara ha reconocido que Hugo sí llegó a insultarla durante alguna “discusión” pero ha preferido no reproducir las palabras que su exnovio le decía para no hacer “la pelota más grande”: “Voy a decir una cosa porque ya la dije dentro de la casa. Él alguna vez me insultó, cosas feas, fue solo alguna vez pero está ahí”, ha confesado sin querer entrar en más detalles.