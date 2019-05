Ágatha Ruíz de la Prada cumple 40 años de carrera y ha rehecho su vida. Sin embargo, es incapaz de morderse la lengua. Cada vez que tiene oportunidad, no puede evitar dejar algún recado a su expareja, Pedro Jota. En esta ocasión, no se ha cortado un pelo y ha confesado que no sabría cómo reaccionar si recibiera una hipotética noticia de la muerte de su expareja.