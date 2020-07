Amor Romeira reacciona al polígrafo de Samira y ataca: "Cada una que aguante su vela"

Samira nombró a Amor en su entrevista y ella responde a través de sus redes sociales.

Samira se sometió al polígrafo de Conchita y el resultado no fue del todo favorable. A la pregunta de si había recibido regalos o dinero por estar con futbolistas, Samira respondió que no, pero según el 'polideluxe' miente. La joven explicó que la pregunta podría haber dado lugar a error, pues no era una pregunta directa y rompió a llorar por lo que pudiera pensar su novio.

Además, Samira hizo referencia a Amor Romeira durante su entrevista, pues aseguró que le daba rabia que el 'poli' le diera la razón a personas como "Chomeira" (con esta palabra se refirió a Amor). Romeira no ha tardado en reaccionar y tira de redes sociales para responder a Samira con un ataque.

La respuesta de Amor Romeira a Samira

Amor se hace eco de lo que ocurrió en el 'Deluxe' y deja frases y reflexiones como las siguientes en su perfil de Instagram: "No me gusta hacer leña del árbol caído pero el polígrafo no falla. Que cada una aguante su vela. No puedes ir insultando a las personas teniendo un pasado".

Pero Amor ha ido más allá y ha sido más dura con Samira: "Mañana le doy 'ubikaína' a Samira. Tenías ganas de que te hicieran esa pregunta para meterla por el culo a mi. Jajajaja, después lloras". "Chomeira nunca ha estado con hombres a cambio de dinero y regalos. Tú sí".