Samira 'MyH', a punto de romper con su novio en directo: "No he cobrado por estar con futbolistas"

Samira y la pregunta de la discordia

Sin embargo, lo que pensaba ella que iba a ser una noche tranquila se terminó convirtiendo en un trago de lo más amargo. La extronista de ‘MyHyV’ aseguró en el ‘poli’ que no había tenido relaciones con futbolistas a cambio de dinero o regalos y la máquina de Conchita aseguró que mentía. “Ni me he dedicado a eso, ni lo he querido hacer”, matizó ella tras la pregunta.

La relación de Samira, en peligro por el veredicto del ‘PoliDeluxe’

Estaba completamente destrozada y no podía parar de justificarse tras la llamada de su novio. “Por una pregunta me he buscado un problema con mi novio”, aseguró la extronista. “No he cobrado jamás por acostarme con un hombre y que la persona que quiero dude de mi palabra me rompe el alma”, declaró entre lágrimas.