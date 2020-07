El duro y tenso reencuentro entre Adara y Gianmarco: "Nunca llegué al orgasmo con él"

Reproches, mentiras y confesiones sexuales en su reencuentro.

Adara dice que Gianmarco no besa bien y él explota.

Su ruptura fue de lo más sonada. Gianmarco culpó a Adara de estar tonteando con Rodri, quien fuera su compañero en ‘GH 17’, pero ella lo negó todo alegando que el italiano estaba exagerando y buscando excusas para dejar la relación. Muchos le tacharon de celoso por romper con Adara en medio del confinamiento y ahora el tiempo ¿le da la razón? El caso es que Adara y Rodri están juntos y ella y Gianmarco se ven las caras en ‘Sábado Deluxe’.

Adara se ha mostrado muy sonriente en su primer encuentro con Jorge Javier Vázquez y ha confesado que Gianmarco “se la pela”. Algo que no ha hecho nada de gracia a su ex. Y es que para ella, el italiano es algo ya del pasado y cree que se está aprovechando de ella para que se hable de él. Después, insiste en que la conversación que él vio de ella y Rodri fue muy inocente y que, en aquel momento, Gianmarco lo usó como excusa para marcharse a Italia. Pero Adara no quiere hablar mucho de Rodri, pues cuenta que quiere mantenerse al margen porque "él tiene su trabajo".

Gianmarco y Adara, cara a cara

Cuando se han visto en plató, su encuentro ha sido frío y plagado de pullitas. Ella cree que su canción "es una castaña" y, tras volver de publicidad, el presentador ha apuntado que no se han dirigido la palabra. Su conversación ha estado llena de reproches y ataques varios. El pasado sale a flote pero lo cierto es que cada uno tiene su versión de los hechos. En un momento dado, Gianmarco saca a la luz unas supuestas conversaciones de Adara con Cristian ATM.

Las intimidades sexuales de 'Giadara'

También ha habido oportunidad de hablar de sexo y ella asegura que él es pasional pero no muy bueno en la cama. Por su parte, él ha comentado que había cosas que no le gustaban de ella en la intimidad y Adara ha explotado: "La cosa es que él es muy guarrete y hay cosas que yo no". Jorge Javier se ha interesado por este tema y a ellos se les ha ido un poco la lengua: ¡A Gianmarco no le gustaban ciertas prácticas sexuales relacionadas con su parte de atrás! En un arrebato de sinceridad, Adara ha confesado que no estaba satisfecha en la cama: "Nunca llegué al orgasmo con él. Se daba cuenta de que yo no llegaba y le daba igual".

Gianmarco explota porque Adara dice que no besa bien

La conversación sobre sexo ha acabado mal, pues Adara ha confesado que Gianmarco no besaba nada bien, que le faltaba experiencia y que sus besos eran muy babosos, algo que no le ha sentado nada bien al italiano. "Me da asco porque me has engañado a mí y a la gente. Has jugado con los sentimientos y no tienes coraje a mirarme a los ojos después de las mentiras que dices". Ella se reía y la cosa ha acabado en bronca.