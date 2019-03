Antonio Tejado planta cara, hace frente a todas las polémicas y se gana más enemigos

Antonio, frente a las críticas de "machista"

Antonio no se ha andado por las ramas. Tiene las cosas claras y nada más sentarse junto a María Patiño se ha manifestado tajante: "Tengo puesta una demanda y dos preparadas". ¿El principal motivo de su enfado y que le han llevado a tomar estas medidas? Pues que se ha dejado ver que él ha sido "un maltratador" y dice que eso no lo va a dejar pasar por alto.

Otro de los temas que más preocupaba a Tejado era el tema del machismo, del que se le ha acusado en varias ocasiones. Él se defiende de estas críticas, dice no sentirse identificado con este adjetivo y alega que "se han sacado las cosas de madre", aunque reconoce que se ha "equivocado en las formas": "No soy machista ni me siento superior a nadie, me he criado entre mujeres".