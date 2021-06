La pullita de Belén Esteban contra Jesulín de Ubrique: "Si no lo digo, reviento"

‘Viernes Deluxe’ le ha dado la oportunidad a Belén Esteban para que dijera lo que quisiera con respecto a las últimas novedades sobre el clan Janeiro aunque ella, en un principio, no quiere decir nada sobre su expareja, Jesulín de Ubrique . Pero la princesa del pueblo no ha podido evitar soltar lo que le quemaba por dentro.

El vídeo hacía alusión a que la hija del torero y María José Campanario, Julia Janeiro, vivía en Madrid en una casa que él le había comprado su padre, y ante esto, Belén tiene algo que decir: No quiero meter la pata (…) Me parece muy bien que vayan a casa de su hija, a verla, es lógico pero también es lógico que si a una hija le das un piso a la otra le des otro… si no lo digo, reviento. Pero vamos, que tampoco hace falta”.