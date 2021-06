Sandra Pica ha puesto punto y final a su relación con Tom Brusse . La catalana considera que lo suyo con el francés está muerto y enterrado y no le influye en absoluto que Tom le siga dedicando sus victorias desde Honduras.

Sandra considera que ya le ha dado las explicaciones necesarias a Tom y no piensa hablarle de su relación con Julen: “Tom no cree que pueda estar con Julen, él cree que no es competencia para él porque lo considera un niñato”.