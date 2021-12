Belén Esteban y Kiko Matamoros se enfrentan en 'Deluxe': "Mi hija no se pone en photocalls, la tuya sí"

La colaboradora no lleva nada bien que se hable públicamente de la persona especial para ella que ha pedido mantenerse en privado y, como era de esperar, ha estallado: "De ella ni se te ocurra hablar, te aviso, ya está bien, no lo voy a permitir, ella no quiere ser un personaje público, yo de la tuya hablo porque la tuya hace photocalls, la mía no".